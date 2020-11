Deputado Fábio Trad segue internado em Campo Grande com complicações do coronavírus

Segundo o último boletim médico ele está febril, mas seu quadro de saúde é estável e apresenta evolução

O deputado federal Fábio Trad (PSD) esta há 8 dias em observação médica no Hospital do Coração em Campo Grande, após ser diagnosticado com Covid-19.





Ele confirmou a doença no dia 13 de novembro e internado no último fim de semana. De acordo com a assessoria do deputado, até ontem (19) ele estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A atualização de hoje ainda não foi enviada pelo hospital.





Segundo o último boletim médico ele está febril, mas seu quadro de saúde é estável e apresenta evolução.





Em seu perfil do Facebook, Trad declarou que "na certeza de que tudo isso vai passar em breve, agradeço a todos que estão rezando e enviando energia positiva para mim!"





Em março deste ano, o irmão de Fábio Trad, senador Nelson Trad Filho (PSD) também foi diagnosticada com o coronavírus. Ele ficou internado por quatro dias do hospital Sírio Libanês, em Brasília.





Fonte: CE

Por: Gabrielle Tavares