PANDEMIA| MS registra 92.467 casos confirmados da doença e 1.722 óbitos

Mato Grosso do Sul registra 92.467 casos confirmados de coronavírus, como mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, deste domingo (22). Em apenas 24 horas, 785 novos exames deram positivos para a doença.





Segundo a SES, quatro óbitos ocorreram em 24 horas, sendo dois de Corumbá e dois de Campo Grande. Com isso, desde o início da pandemia, 1.722 pessoas morreram por covid-19.





Até o momento, 7.221 pessoas estão em isolamento domiciliar em recuperação, enquanto que 291 pessoas estão internadas, sendo 171 em leitos clínicos (86 pelo SUS e 85 na rede privada) e 120 em leitos de UTI (sendo 71 pelo SUS e 49 pela rede privada). Estão recuperadas das doença 83.233 sul-mato-grossenses.









Por: Ana Brito