ELEIÇÕES 2020| TRE exclui votos para Harfouche e aumenta margem de vitória de Marquinhos Trad

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) finalizou a eleição para Prefeitura de Campo Grande e a diferença de percentual do candidato vencedor, Marquinhos Trad (PSD), aumentou para o segundo colocado. Isso porque não foram considerados os 48.094 votos destinados a Sérgio Harfouche (Avante).





No dia 15 de novembro, quando foram computados os votos para o candidato do Avante, Marquinhos Trad somou 52,58% dos votos válidos, vencendo no primeiro turno, e Harfouche havia ficado com 11,58%.





O prefeito reeleito Marquinhos Trad somou 218.418 votos, 59,46% do total de votos válidos. O segundo colocado foi Pedro Kemp (PT) com 9,40% e Vinicius Siqueira terminou em terceiro lugar com 9,27%.





Sidnéia Tobias (Podemos) somou 5,20%, seguida por Marcio Fernandes (MDB), com 3,41%, Esacheu Nascimento (PP), com 2,77%, João Henrique Catan (PL), com 2,76%, Marcelo Miglioli (Solidariedade), com 2,15%, Dagoberto Nogueira (PDT), com 1,77%, Guto Scarpanti (Novo), com 1,31%, Cris Duarte (PSOL), com 1,26%, Marcelo Bluma (PV), com 0,72%, e Paulo Matos (PSC), com 0,51%.





Dos 612.487 eleitores de Campo Grande, 458.484 foram as urnas, índice de 74,86%. Os votos nulos somaram 24.697 e os brancos totalizaram 18.316.





