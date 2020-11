PANDEMIA| Boletim deste domingo registra queda no número de casos positivos de Covid-19

Boletim da Secretaria do Estado de Saúde (SES) deste domingo (8) trouxe uma queda no número de novos casos. O registro oficial é de 210 pessoas que testaram positivo nas últimas 24 horas – taxa de 0,2%.





O total registrado da Covid-19 em todo o Estado é de 84.930 desde o início da pandemia, enfatizando que 79.496 estão recuperados.

Os cinco municípios com maior número de novos casos são: Campo Grande, com mais 109; Corumbá +20; Três Lagoas + 13; Bataguassu + 7 e Dourados + 7.





A base de dados oficiais do Ministério da Saúde segue com instabilidade, causando atraso na atualização de óbitos. Tão logo seja resolvido o problema, a Secretaria do Estado de Saúde divulgará estes registros.





O número de pacientes em isolamento domiciliar caiu para 3.590 e o número de internações para 220 – sendo três pacientes de outros Estados. O número da ocupação de leitos clínicos é de 114 e leitos de UTI 109 pacientes. A maioria em leitos da rede pública.





Por: Theresa Hilcar