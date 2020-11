Ex-governador Zeca do PT e Gilda estão isolados após positivo para covid-19

Casal sentiu coriza, febre e tosse no decorrer da semana, depois de viajarem para Porto Murtinho

O ex-governador Zeca do PT e a mulher Gilda Gomes cumprem isolamento doméstico em Campo Grande, após testaram positivo para covid-19. Eles voltaram de Porto Murtinho, cidade natal do político, no último dia 26 de outubro.





De acordo com o governador, ele e a esposa apresentaram sintomas como coriza, tosse e febre no decorrer da semana e ontem procuraram o médico Ricardo Ayache, presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul).





Além do teste, o casal, pertencente ao grupo considerado de risco, realizou exames que confirmaram que os pulmões não estão comprometidos. “Estamos isolados, mas estamos tranquilos”, afirmou o governador por telefone com a voz rouca.





Em Mato Grosso do Sul mais de 84,7 mil pessoas foi contaminada pelo novo coronavírus e 1.634 morreram em decorrência da doença.





