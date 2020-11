O que abre e fecha em Campo Grande neste feriado de Finados

Comércio deve manter as portas fechadas nesta segunda-feira (2)

Rua 14 de Julho, centro de Campo Grande

O feriado de Finados é comemorado nesta segunda-feira (2) e muitas famílias devem aproveitar a data para realizar visita as cemitérios em Mato Grosso do Sul. A data é um feriado nacional, por isso servidores municipais e estaduais estão de folga.





Além disso, o comércio não deve abrir as portas nesta segunda. Para saber o que abre e fecha em Campo Grande, confira a lista:





Shoppings





Os shoppings da Capital irão funcionar normalmente no fim de semana, porém, na segunda-feira apenas a praça de alimentação ter atendimento. No Shopping Campo Grande, as lojas satélites, âncoras e quiosques fecham. Setor de alimentação e lazer funciona das 11h às 20h.





No Shopping Bosque dos Ipês, apenas a praça de alimentação funciona das 11h às 20h. O Vitinho Park, instalado no estacionamento da unidade, funcionará neste domingo e feriado das 14h às 22h.





O Pátio Central funciona normalmente no fim de semana, mas não terá funcionamento durante o feriado, retornando na terça-feira (3).





O Shopping Norte Sul Plaza funcionará normalmente neste domingo, mas durante o feriado apenas a praça de alimentação e lazer funciona, das 11h às 21h.





Comércio





De acordo com a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), no Dia de Finados é vedado o funcionamento por conversão coletiva do comércio. As atividades retomam normalmente na terça-feira.





A Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS) informou que o sindicato do segmento autorizou o funcionamento do comércio, varejo e atacadistas no feriado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro.





Supermercados





Já os supermercados da cidade deverão funcionar normalmente com os horários estabelecidos por cada unidade. Conforme a Amas (Associação Sul-mato-grossense de Supermercados), os funcionários do segmento devem ter folga compensatória.





Farmácias e postos de saúde





As farmácias e postos de saúde, hospitais e UPAS (Unidade de Pronto Atendimento) que funcionam 24 horas devem abrir normalmente.





Delegacias





Depac Centro – Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700);





Depac Cepol – Rua Soldado-Policia Militar Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes (3318-9000);





Delegacia da Mulher (Casa de Mulher Brasileira) – Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imã (3304-7575).





Ônibus





O itinerário do Consórcio Guaicurus funciona, porém, no ritmo de horários e frota de feriado. Consulte as linhas clicando aqui





Por: Mylena Rocha e Karina Campos