BATAGUASSU| Cemitério Municipal receberá visitantes das 7 às 18 horas no Dia de Finados

Não haverá celebração de Missa Campal devido a pandemia da Covid-19

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda informa a população que no Dia de Finados celebrado na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, o Cemitério Municipal permanecerá aberto para visitação das 7 às 18 horas (horário de Brasília).





De acordo com a administração municipal, os munícipes que quiserem prestar homenagem na data ao seu ente querido falecido deverão cumprir os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 como fazer o uso de máscara e manter a higienização das mãos. Totens com álcool em gel estarão disponíveis no acesso principal ao Cemitério para atender a população.





Este ano, devido a necessidade de distanciamento social e para que não seja gerada aglomeração no feriado, não haverá a tradicional missa campal.





A Paróquia São João Batista realizará a celebração da Santa Missa na sede da igreja, nos horários: 9 horas, 15 horas e 19 horas (horário de Brasília). Para participar, é necessário agendamento.





Serviço





O Cemitério Municipal fica localizado na Avenida Presidente Prudente, s/n, próximo o Centro de Educação Infantil (Cei) “Casa da Vovó Diva”.





ASSECOM