NAVIRAÍ| Com morte de Onevan às vésperas das eleições, PSDB poderá substituí-lo em chapa

Deputado concorria a prefeitura de Naviraí neste ano

A morte do deputado estadual e candidato a prefeitura de Naviraí, distante 369 km de Campo Grande, Onevan de Matos (PSDB), nesta sexta-feira (13), às vésperas do primeiro turno das eleições deixou a dúvida sobre o futuro da chapa na qual o parlamentar concorria.





As informações oficiais dos candidatos foram inseridas nas urnas, que posteriormente foram lacradas, no começo deste mês. Após esse procedimento, os equipamentos não podem ser abertos para alterações. O fechamento é um procedimento matemático que blinda o conjunto de sistemas eleitorais.





Segundo a resolução nº 23.609 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em caso de falecimento, o partido pode substituir o nome do candidato, sendo uma ação facultativa.





Caso optem pela substituição, o novo candidato irá concorrer com o nome, número e a fotografia do antigo candidato, ou seja, no caso de Onevan, se o PSDB optar pela substituição, o nome do novo candidato não aparecerá nas urnas em razão do fechamento dos equipamentos.





Vale ressaltar que o partido pode não substituir Onevan e ficar sem chapa majoritária em Naviraí neste ano. Porém, se optarem pela substituição, a resolução também diz que “cabe ao partido político ou à coligação do substituto dar ampla divulgação ao fato, para esclarecimento do eleitorado, além da divulgação pela Justiça Eleitoral”.





Em razão do falecimento recente, o PSDB ainda não se manifestou sobre o futuro da disputa na cidade.