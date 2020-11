NAVIRAÍ| No Município candidato que substitui Onevan não terá nome em urna eleitoral

Deputado e candidato a prefeito morreu nesta sexta-feira de infarto durante um cateterismo

Onevan (à esquerda) ao lado de Márcio Araguaia ©Divulgação/Campanha Onevan

Após mais de um mês internado em São Paulo (SP) no Hospital Sírio Libanês, o deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), 77 anos, faleceu nesta sexta-feira (13) em decorrência de uma pneumonia. Ele concorria à Prefeitura de Naviraí, o que gera agora nos eleitores a dúvida: como fica a situação da chapa no dia da eleição?





Como as urnas já estão com dados incluídos e não podem mais sofrer alterações, no domingo (15) os eleitores vão encontrar a foto, número de dados de Onevan nas urnas, mas estarão votando, na verdade, em Márcio Araguaia, vereador pelo PTB em Naviraí..





Márcio André, conhecido como Márcio Araguaia, é o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Onevan. Ficou à frente da campanha em sua maior parte e agora passa a ser o candidato à chefia do Executivo. É como quando um prefeito falece e quem assume é o vice-prefeito.





E como fica depois





Conforme a lei eleitoral, em caso de falecimento, a sigla do candidato morto tem até 10 dias a contar do fato para indicar um substituto - no caso o novo vice.





A situação é tratada no artigo 72 da resolução nº 23.609, publicada no dia 18 de dezembro de 2019 pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).





A reportagem tentou contato durante a tarde com o presidente municipal tucano em Naviraí, Eugênio Guedes, para saber se já existe algum indicativo de quem deve compor a chapa nesse momento. Contudo, não houve nenhum retorno.





Na Assembleia Legislativa, quem tem direito a cadeira antes ocupada por Onevan é Mara Caseiro, também do PSDB e que nas eleições de 2018 ficou como primeira suplente da coligação a qual faziam parte (PSDB, DEM e Pros). Atualmente, ela é diretora-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Imagem foi feita no lançamento da campanha. Os dois tiveram covid-19 ao mesmo tempo (Foto: Divulgação)









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Nyelder Rodrigues