Mulher é encontrada morta pela filha; nua e com ferimentos na cabeça

Amigas estranharam que a mulher não apareceram para café da manhã; filha acompanharia mãe ao banco

Movimentação em frente a casa de mulher encontrada morta, nesta sexta-feira ©Rádio Caçula

Mulher, de 59 anos, foi encontrada morta, nesta sexta-feira (20), sem as roupas e com ferimento na cabeça, em residência no Bairro Guanabara, na cidade de Três Lagoas, a 338 quilômetros da Capital. A Polícia Civil do município investiga se a moradora foi assassinada.





Conforme o site Rádio Caçula, a filha da moradora foi quem encontrou a mulher sem vida. Ela precisou abrir a janela do quarto, momento em que avistou a mãe morta.





Como a moradora costumava tomar café da manhã com amigas, as mulheres estranharam que a vizinha não apareceu, na manhã de hoje. A filha, que acompanharia a mãe até agência bancária, foi até o local e encontrou e presenciou a situação.





Com o corpo nu, a vítima também apresentava ferimentos na região da cabeça. Segundo o site, a mulher apresentava problemas cardíacos, mas o caso está sendo investigado para apurar a causa da morte.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro