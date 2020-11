Correria e desespero durante execução na fronteira [VÍDEO]

Imagens mostram caminhonetes suspeitas ©REPRODUÇÃO

Imagens feitas por testemunhas mostram o momento em que o jovem identificado como Fredy Enchague Bordon foi executado a tiros dentro de uma caminhonete na tarde desta sexta-feira (20), em Pedro Juan Caballero , município paraguaio localizado na fronteira com Ponta Porã, a 346 quilômetros de Campo Grande.





Em um dos vídeos, é possível ver o veículo da vítima sendo crivado por inúmeros disparos. Em outro, uma testemunha filma de longe a correria de pessoas que estavam por perto. O medo era de que pudessem ser atingidas por algum disparo. Duas caminhonetes suspeitas são vistas deixando o local após os disparos.





Ainda não há informações sobre as circunstâncias da execução. O caso é investigado. Conforme já noticiado, o ataque ocorreu no cruzamento da Avenida Fernando de La Mora com a Rua Elizia Alica Lynch, entre os bairros Obrero e San Gerardo. Logo após, uma menina deu entrada no hospital da cidade com ferimento no nariz.





A mãe relatou que a criança brincava na varanda de casa, a cerca de uma quadra do local do ataque, quando foi baleada de raspão. Uma mulher que seguia em um veículo que passava pelas proximidades também se feriu, depois que um dos projéteis rompeu a janela do veículo.









Por: Renan Nucci