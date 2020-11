Morre advogado que atirou contra si após tentar matar ex-mulher

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu 1 hora depois na Santa Casa

Advogado baleou esposa e depois cometeu suicídio ©Reprodução/Facebook

O advogado criminalista Erick Gustavo Rocha Teran, de 43 anos, morreu por volta das 12h30 desta segunda-feira (02), na Santa Casa de Campo Grande , após atirar contra a própria cabeça em um escritório localizado no centro da cidade. Antes, ele havia baleado a esposa, que sobreviveu e conseguiu pedir ajuda.





De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Erick deu entrada às 11h33, em estado grave, e faleceu cerca de 1 hora depois. Conforme noticiado mais cedo, a mulher que tem 36 anos e é acadêmica de Direito estava com Erick no escritório.





Houve desentendimento, oportunidade em que ele atirou contra ela, ferindo-a no braço, e em seguida disparou contra a própria cabeça. A mulher ficou ferida levemente e pediu ajuda em um comércio da região. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e o advogado foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa, onde acabou morrendo.





Informações de testemunhas são de que o casal estava em processo de separação. Nesta manhã, eles teriam deixado os filhos com a avó e seguido até o escritório apenas para acertar os termos do divórcio. O advogado alugava umas da salas do prédio há 12 anos. O caso será investigado pela Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Homem foi socorrido pelo Samu