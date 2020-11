Baleada por advogado, estudante de Direito está bem e aguarda avaliação médica

OAB-MS emitiu nota lamentando o ocorrido, repudiando violência contra a mulher

A estudante de Direito de 36 anos baleada pelo advogado Erick Gustavo Rocha Teran, de 43 anos, na manhã desta segunda-feira (02), em Campo Grande, está internada na Santa Casa, mas não corre risco de morte. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a vítima foi atingida no braço e se encontra na Decisão Clínica do Pronto-Socorro, em atendimento de Urgência e Emergência.





“A paciente está consciente, orientada e comunicativa. Em respiração espontânea (sem auxílio de aparelhos) e aguarda avaliação pelas especialidades de Ortopedia e Neurocirurgia”, explicou a unidade de saúde em nota. Erick, por sua vez, atirou contra a própria cabeça, foi socorrido e deu entrada por volta das 11h33, mas morreu cerca de uma hora depois.

advogado Erick Gustavo Rocha Teran ©REPRODUÇÃO





Conforme já noticiado Erick e a mulher estavam em um escritório no centro da cidade, quando houve desentendimento. Ele atirou contra ela, ferindo-a no braço, e em seguida disparou contra a própria cabeça. A mulher ficou ferida levemente e pediu ajuda em um comércio da região.

Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e o advogado foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa, onde acabou morrendo. Informações de testemunhas são de que o casal estava em processo de separação. Nesta manhã, eles teriam deixado os filhos com a avó e seguido até o escritório apenas para acertar os termos do divórcio.





Por meio de nota, a OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul) lamentou a tentativa de feminicídio e solicitou que as autoridades investiguem as circunstâncias dos fatos. “A OAB/MS condena veementemente qualquer tipo de violência, contra quem quer que seja. Além disso, reafirma seu compromisso no combate à violência e cobra, o mais rápido possível, elucidação dos fatos, inclusive envolvendo profissionais desta Casa”.

Local onde ocorreram os disparos ©Leonardo de França