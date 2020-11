Massa de ar polar mantém tempo instável e temperaturas na casa dos 30°C em MS

O avanço de uma frente fria acompanhada de uma massa de ar de origem polar provoca ligeira queda de temperatura no decorrer da semana principalmente entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.





Conforme o Climatempo, em Mato Grosso do Sul essa frente fria associada à circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera reforça as instabilidades, aumentando o risco de pancadas de chuva mais fortes e temporais nesta terça-feira (16).





Essas condições confirmam tendência de precipitação emitida pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) que indica manutenção do tempo instável ao menos até a próxima quarta-feira (18). Depois disso as chuvas dão uma pausa e o tempo fica firme em todo Estado. As chuvas devem retornar a partir de terça-feira (24).





Hoje o tempo deve permanecer com céu nublado a encoberto com expectativa para pancadas de chuva em todas as regiões do Estado. O Cemtec pede que a população se mantenha vigilante à possíveis condições adversas que podem ocorrer como chuvas intensas, ventos fortes e raios.





A umidade do ar permanece elevada com variação estimada entre 95% a 55% ao longo do dia. Vento fraco a moderado com possibilidade para rajadas em todas as áreas.





Neste dia os termômetros podem registrar mínima de 20% e máxima de 33°C no Estado. Para a Capital essa mesma variação pode ser de 21°C a 29°C.





Por: Mireli Obando