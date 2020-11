HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Desapego e mudanças nos padrões de consumo trarão paz emocional. Não tenha pressa nas decisões sobre o futuro e a vida íntima. Assuma mais poder na carreira e deixe os relacionamentos fluírem naturalmente. A segurança virá logo mais. Por enquanto, avalie os sonhos, amplie comunicações e esclareça suas dúvidas no amor ou parcerias profissionais.





Touro - 21/04 a 20/05





Encerre tarefas de um curso, planeje viagem ou resolva uma pendência jurídica. Cenário positivo também para ganhar dinheiro e abrir novas frentes de trabalho. Conte com mais segurança para formalizar uma relação especial e estabilizar a vida íntima. Urano em seu signo aumentará a ansiedade por finalizar processos do passado. Casamento e sociedade em alta!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Vida íntima em destaque. Clima gostoso para trocar confidências com o par e afaste inseguranças. Trabalho em fase de renovação. Valerá reestruturar a rotina e investir numa nova atividade. Bom momento para pensar no futuro e visualizar as mudanças desejadas. Cultive a paz interior e prefira a privacidade, hoje. A vida social pode ser cansativa.





Câncer - 21/06 a 21/07





Dia de demonstrar seu carinho e gratidão às pessoas queridas, fortalecer vínculos afetivos e também dar espaço à novas amizades. Busque a estabilidade no amor. Bom momento para firmar uma relação especial e apostar em planos de longo prazo. A família precisará de cuidados e atenção. Dê um toque de beleza na decoração da casa. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Momento de fé. Projetos da vida familiar e profissional manterão o astral em alta. Saúde frágil cobrará cuidados e respeito aos limites. Evite se esforçar demais. Rotina disciplinada trará equilíbrio e bem-estar. Adie compromissos que não forem estritamente necessários. O foco no trabalho hoje e amanhã garantirá bons resultados. O prazer estará nas pequenas coisas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuntos financeiros merecerão atenção. Pesquise investimentos, preços e informações comerciais. Se a ideia for comprar ou vender um imóvel, você encontrará opções interessantes. A partir da tarde, o amor falará mais alto. Bom também para se expor, brilhar e conquistar novos espaços. Novidades de trabalho darão no que pensar. Aposte em novas ideias.





Libra - 23/09 a 22/10





Finalização de uma negociação, investimentos na casa e melhorias no patrimônio darão mais segurança. Aproveite o dia para cuidar dos assuntos familiares e pessoais. Carinho, entendimento e ambiente protetor contribuirão com a autoestima e o bem-estar. Conte com apoio das pessoas próximas e de alguém de longe. Novidades chegando com viagem no radar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Embarque numa onda positiva de energia e movimente a vida, com novas iniciativas no trabalho e sentimentos generosos na vida íntima e familiar. Ideias brilhantes, vitalidade e disposição não faltarão com Mercúrio e Sol e seu signo. A partir da tarde, surpresas gostosas no amor. Palavras carinhosas e ternura aproximarão uma relação especial. Comece novo ciclo!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Encerre um longo ciclo. Faltam poucos dias para o Sol entrar em seu signo e iluminar seus caminhos. Aproveite o dia para compras e para resolver assuntos financeiros mais imediatos. Se organizar direitinho, vai dar para manter o orçamento equilibrado e as contas em dia. Foque nas soluções práticas, dobre os cuidados com a saúde. Relaxe, respire e diminua a ansiedade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O dia começará devagar. Durma mais e dê atenção aos sonhos. À tarde, já com Lua em seu signo, haverá mais disposição para cuidar dos seus interesses e dos assuntos familiares. Imprevisto com uma amizade, ou grupo, cobrará resposta rápida. Bom momento para expor ideias inovadoras e fortalecer sua posição na equipe. Planos de longo prazo ganharão nitidez.





Aquário - 21/01 a 19/02





Diminua a velocidade e respeite a intuição. Planos para o futuro poderão mudar e trazer maior segurança. Ideias inovadoras movimentarão a carreira. Urano e Mercúrio anunciam renovação de velhas estruturas. Você poderá encerrar um contrato e iniciar outro. Hora de concretizar sonhos e viver com mais tranquilidade. Soma de forças no amor. Sucesso pela frente!





Peixes - 20/02 a 20/03





Boa notícia profissional alegrará esta manhã que anuncia perspectivas positivas na área financeira, prestígio e popularidade. A partir da tarde, convite de amigos e atividades de grupo movimentarão a vida social. Bom momento para resolver desconfortos com uma amizade e também para iniciar novas parcerias. Planos de viagem poderão mudar. Descubra outra opção.





Por: ROSA DI MAULO