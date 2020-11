ELEIÇÕES 2020| Nenhum representante da Assembleia teve sucesso nas eleições em MS

Quatro parlamentares estaduais e um federal foram derrotados em Campo Grande e Dourados

Deputados José Carlos Barbosa (DEM) e João Henrique Catan (PL), em sessão em fevereiro deste ano ©DIVULGAÇÃO

Os deputados que disputaram prefeituras em Mato Grosso do Sul, na eleição deste ano, não conseguiram se eleger. Os quatro parlamentares da Assembleia e um da Câmara Federal perderam as disputas em Campo Grande e Dourados. Por isso vão continuar seus mandatos no legislativo.





Na Assembleia Legislativa, os deputados Pedro Kemp (PT), João Henrique Catan (PL) e Márcio Fernandes (MDB) perderam a disputa em Campo Grande. O petista fez 34.546 votos, enquanto que Fernandes chegou a 12.522 e Catan 10.123 (votos).





Já José Carlos Barbosa (DEM) perdeu em Dourados, em uma disputa apertada, chegando a fazer 31.650 (votos), no entanto seu oponente, Alan Guedes (PP) teve 34.242, sendo eleito prefeito na segunda maior cidade do Estado.





O único deputado federal nesta eleição, em Mato Grosso do Sul, foi Dagoberto Nogueira (PDT), que teve apenas 6.507 votos em Campo Grande, ficando na 10° posição na disputa municipal.





Exceção – A única exceção entre os parlamentares seria o deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), que inclusive liderava as pesquisas em Naviraí, no entanto ele faleceu na última sexta-feira (13). Em seu lugar se candidatou sua filha, Rhaiza Matos (PSDB), que foi eleita prefeita no município com 8.873 votos.





Na Capital, dois vereadores desistiram da reeleição para disputar eleição majoritária e também tiveram resultados adversos. Vinícius Siqueira (PSL) ficou na quarta colocação na disputa da Capital. Já André Salineiro (Avante) foi candidato a vice, na chapa com Sérgio Harfouche (Avante), que ficou na segunda posição do pleito, em candidatura sub judice.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Leonardo Rocha