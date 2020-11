DOURADOS| Juventude do prefeito eleito não se repete na Câmara; média é de 46 anos

Alan Guedes tem 34 anos, mas a maioria dos 19 eleitos para o Legislativo tem entre 40 e 50 anos

Com 61 anos, Creusimar Barbosa (de cadeira de rodas) é o segundo mais velho entre os eleitos ©DIVULGAÇÃO

O atual presidente da Câmara Alan Guedes (PP), eleito ontem para assumir a prefeitura a partir de janeiro de 2021, será o prefeito mais jovem da história de Dourados. Advogado, bacharel em relações exteriores e no segundo mandato de vereador, Alan Aquino Guedes de Mendonça completa 35 anos no dia 25 de dezembro.





Com 37 anos, o vice-prefeito eleito, o médico Carlos Augusto Ferreira Moreira (PL), também é considerado jovem. Os dois nasceram em Dourados e são amigos de infância.





Mas a jovialidade dos futuros gestores do município não se repetiu entre os eleitos para a Câmara de Vereadores. Enquanto a maioria dos eleitores douradenses decidiu apostar em candidato jovem para comandar a prefeitura, no Legislativo a média de idade dos 19 eleitos é de 46 anos.





O mais jovem é estreante. Nascido em Palotina (PR) no dia 26 de outubro de 1984, o médico Diogo Silveira Castilho (DEM) foi eleito com 1.105 votos.





O segundo mais jovem também é novato. Nascido em Dourados, o comerciante Daniel Teixeira da Costa Junior (Patriota) tem 37 anos e foi eleito ontem com 1.095 votos.





O mais velho é o advogado e atual vereador Elias Ishy de Matos (PT). Reeleito ontem para o sexto mandato com 1.772 votos, Ishy completa 62 anos no dia 30 do mês que vem.





O segundo mais velho é o publicitário Creusimar Barbosa da Silva (DEM). Ele nasceu em 27 de outubro de 1959 em Mirante do Paranapanema (SP) e completou 61 anos no mês passado. Ligado ao vice-governador Murilo Zauith (DEM), Creusimar atua nos bastidores políticos, mas nunca tinha disputado eleição. Foi eleito ontem com 1.042 votos.





Veja a idade dos demais eleitos em Dourados:





Jânio Miguel (PTB), 41, Maurício Lemes Soares (PSB), 41, Olavo Sul (MDB), 46, Sérgio Nogueira (PSDB), 56, Daniela Hall (PSD), 43, Lia Nogueira (PP), 46, Liandra Brambilla (PTB), 41, Ederson Marcio Ramos (DEM), 39, Juscelino Rodrigues Cabral (DEM), 52, Rogério Yuri (PSDB), 46, Laudir Munaretto (MDB), 55, Marcelo Mourão (Podemos), 38, Fabio Luis (Republicanos), 48, Marcos Roberto Soares (Solidariedade), 47, e Cemar Arnal (Solidariedade), 49 anos.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Hélio de Freitas, de Dourados