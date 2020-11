Dono de sítio em MS onde assassino de ator se escondeu também é foragido

Paulo Cupertino enganou toda a população de Eldorado se passando por "Seu Manoel"

Alfonso Helfenstein, criador de gado e piloto, ajudou no esconderijo do assassino ©Reprodução/Record TV

Paulo Cupertino Matias, assassino do ator Rafael Miguel, de 22 anos, e de seus pais, João Alcisio e Miriam Selma, estava escondido em um sítio de Eldorado, a 400 quilômetros de Campo Grande. O paradeiro do criminoso nestes últimos 15 meses foi descoberto pelo Departamento de Homicídio de São Paulo e revelado pela equipe de jornalismo da Record TV.





Agora, além de Cupertino, também é considerado foragido Alfonso Helfenstein, dono do sítio onde Cupertino esteve escondido. Além de criador de gado, Alfonso também é piloto profissional de avião e já foi preso em 2008 por transportar 300 quilos de maconha – as investigações policiais apontaram que Alfonso usou um nome falso, “Carlos Helfenstein”, para comprar um telefone celular para Paulo Cupertino.





Alfonso desapareceu assim que soube da presença dos investigadores de São Paulo. As equipes estiveram em dois endereços de Alfonso: um outro sítio e uma casa de três andares que ele mora com a família, no centro de Eldorado. A esposa dele, uma paraguaia, afirmou aos policiais que o marido empregou Cupertino sem saber que ele era assassino. Porém, a policia não acredita na versão da mulher.





Os agentes vasculharam o município e descobriram que Alfonso, na terça-feira (27), no dia da fuga de Cupertino, esteve no aeroporto da cidade duas vezes: ele pousou às 11h e decolou às 15h30 no dia. Os dois horários do local ficam sem funcionários. Por isso, ninguém sabe dizer se o assassino estava junto de Alfonso.





Em Eldorado, os moradores estão chocados por saber que conviveram com Cupertino. “Inacreditável. A gente mora aqui, mas não sabe mexer na internet, no celular, para ver essas coisas”, alega os entrevistados, que afirmam que jamais souberam da verdade por trás de “Seu Manoel”, nome falso criado pelo homem.





“Seu Manoel”





Uma vizinha de Cupertino afirmou para a equipe da Record TV que conheceu apenas o “Seu Manoel”. “Para nós, uma excelente pessoa. Eu não posso falar nada assim incriminando ele. Eu nunca suspeitei, né? Pra falar a verdade, eu (…) sentia um carinho por ele, dó”, diz a agricultora.





“Eu não conheci outra pessoa. Eu conheci ‘Seu Manoel”. Eu jamais imaginei. Deus me livre uma pessoa assim dentro da minha casa. Até comeu aqui, com ‘nois’ na mesa. Ele ia pra cidade jogava muito [lotérica]”, declara a mulher.

Este é o último registro do assassino em MS ©Reprodução/Record TV



Cupertino está foragido há mais de um ano. “Seu Manoel”, como os moradores o conheciam, viveu em uma propriedade de 90 metros quadrados de um sítio, em meio a natureza e liberdade, em frente ao Assentamento Floreta Branca, até a última terça-feira (27). Ainda de acordo com a reportagem, Cupertino passava os fins de noite jogando conversa fora com vizinhos na varanda espaçosa da casa.





O nome falso que o assassino usava em Eldorado era Manoel Machado da Silva. A identidade secreta do criminoso foi revelada na última segunda-feira (26), em reportagem da Record. Ainda segundo a matéria, o documento original foi tirado em Jataizinho, norte do Paraná, com papeis falsificados.





Cupertino fugiu de Eldorado com poucas peças de roupa, sem avisar os moradores com quem conviveu nestes últimos 15 meses. A reportagem também entrevistou um casal que chegou a morar com o assassino durante os meses em que ele passou na cidade.

Paulo Cupertino pode estar assim atualmente ©Reprodução/Record TV



Assim como todos, nenhuma suspeita aconteceu nessa convivência. “O meu patrão, dono da propriedade em que eu trabalho, apresentou ele. Trouxe lá porque eu ‘tava’ precisando de um funcionário”, explica o rapaz. Segundo o caseiro, Cupertino trabalha na propriedade como peão: “Arpar barracão, tratar de vaca no confinamento, vaca de leite, manejo de gado”, diz





Ainda segundo o caseiro, “Seu Manoel” nunca comentou sobre o seu passado e nem de onde veio. A única visita que recebia era do patrão, dono do sítio onde viveu, Alfonso Helfenstein.





Usava máscara





Ainda segunda a reportagem, por conta da pandemia, Cupertino sempre usava máscara de proteção para circular no centro de Eldorado, ganhando confiança da população. As investigações apontam que ele chegou a ir em um posto de saúde buscar atendimento usando uma carteirinha do SUS falsa, e frequentava uma barbearia da cidade a cada dez dias, assim como também a casa lotérica.





Hoje, os policiais acreditam que Cupertino tenha raspado o cabelo e a barba. As denúncias para novas pistas de Paulo Cupertino devem ser denunciadas pelo telefone (11) 3311-3950.





Triplo assassinato





O ator Rafael Miguel e seus pais foram assassinados a tiros no dia 9 de junho de 2019, em São Paulo. As vítimas foram surpreendidas pelo criminoso ao chegar à casa da namorada do ator, filha de Cupertino. O pai da jovem não aceitava o relacionamento dela com Rafael.