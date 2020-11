Aprenda a usar a tabela Fipe para calcular o valor do seu IPVA e saber quanto pagará antes mesmo de comprar o seu carro.

©DR

Os motoristas que já possuem um veículo têm uma ideia de quanto pagarão no IPVA do próximo ano, porém, quem está planejando comprar um carro, pode ficar na dúvida do valor do imposto.





Muitas vezes o IPVA pode ser decisivo para que se decida comprar um determinado modelo de veículo em vez de outro.





A grande questão é: tem como usar a tabela Fipe para calcular o valor do seu IPVA sem precisar comprar o veículo?





O que é a tabela FIPE?





A tabela FIPE reflete o preço médio dos veículos de acordo com o mercado e foi criada em 1973.





Desde sua criação vem sendo usada como base de preço para a negociação de veículos usados e seminovos, pois é atualizada mensalmente e reflete a realidade de valores praticados.





Por ser de confiança, acabou sendo usada como base para o cálculo do IPVA que usa o valor venal do veículo, porém, nem sempre o cálculo do imposto com base nela pode ser preciso.





Como usar a tabela FIPE para calcular o valor do IPVA?





Antes de mais nada é preciso entender que o valor do IPVA pode variar de um estado para outro, assim como a base de cálculos.





Mas, vamos ao que interessa, como usar a tabela Fipe para calcular o valor do seu IPVA.





De forma resumida, para chegar ao valor do IPVA será preciso conhecer o valor de determinado veículo na tabela FIPE e multiplicar pela alíquota aplicada em cada estado para o imposto.





Vamos a um exemplo para que entenda melhor. Se mora no estado de São Paulo, onde a alíquota é de 4%, e possui um veículo com valor de R$ 40 mil, segundo a tabela FIPE, basta multiplicar.





Nesse caso, R$ 40.000 X 4% = R$ 1.600





Isso significa que o IPVA do carro nesse ano será no valor de R$ 1.600.





Já quem mora em Rondônia pagará um imposto bem menor para o mesmo veículo. No estado, a alíquota aplicada é de 2%





Isso quer dizer que se ele tiver um carro de R$ 40 mil, considerando o cálculo com 2%, pagará um imposto de R$ 800, metade do valor apresentado na situação anterior.





É preciso sempre estar atento à porcentagem aplicada por cada estado, pois, para carros costuma ser de 2% a 6% e para as motos varia entre 1% e 6%. Além disso, os percentuais podem variar pelo tipo de combustível usado, veículos híbridos ou com GNV podem acabar levando vantagem.





Vale lembrar que, além de servir de base para o cálculo do IPVA, é possível fazer a consulta da tabela Fipe para calcular a indenização do seguro auto





Isso mostra o quanto ela é confiável e serve como aliada no momento de precificar vários serviços que envolvam o valor de um veículo.





Outros cálculos e isenção do IPVA





Vale ressaltar que existem outros meios de se calcular o IPVA e esses podem variar conforme a origem do veículo.





Os carros oriundos de leilão costumam ter o imposto calculado com base no valor do arremate mais despesas decorrentes desta venda, incluindo os impostos.





Para carros comprados no exterior, o valor venal será o apresentado no documento de importação mais os tributos arrecadados.





Essas exceções devem ser consideradas, pois, nem sempre é possível usar a tabela Fipe para calcular o valor do seu IPVA.





Além disso, existem casos em que há a isenção do imposto pelo tempo de fabricação do veículo, os carros com mais de 20 anos estão isentos do imposto. Em estados como Alagoas, a isenção se dá a partir de 15 anos de fabricação.





É passível de isenção os carros que são considerados de interesse público como os táxis ou aqueles destinados ao uso de PDC ou de pessoas com doenças.





Sabendo como usar a tabela Fipe para calcular o valor do seu IPVA é mais fácil prever quanto pagará no imposto antes mesmo de comprar o seu carro, porém, vale ficar atento às exceções e variações.





Por Jeniffer Elaina