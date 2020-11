CAMPO GRANDE| Prefeitura age rápido para recuperar estragos do temporal

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito estão nas ruas de Campo Grande fazendo o trabalho de desobstrução de vias e limpeza, bem como a manutenção dos semáforos, depois das fortes chuvas que caíram no início da tarde desta segunda-feira (9).





Na Rua 13 de Junho esquina com a Rua 15 de Novembro houve a queda de uma árvore de grande porte que já está sendo removida. No local uma equipe de sete homens trabalhou com duas pás carregadeiras e um caminhão. O Corpo de Bombeiros também atuou na ação fazendo o corte da árvore para a remoção.





Galhos grandes também obstruíram a Rua Rodolfo José Pinho com a Rua Chadid Scaff. No local, fios da rede elétrica também foram danificados. De acordo com o comerciante Werther Fioravante, as equipes da Prefeitura chegaram rapidamente e agora eles aguardam a concessionária de energia elétrica para consertar os fios.





Há equipes da Sisep ainda trabalhando para desobstruir a Rua 26 de Agosto, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, onde duas árvores tombaram. Estão sendo usadas duas pás carregadeiras e um caminhão. O incidente interrompeu o fornecimento de energia na região. O Corpo de Bombeiros e a concessionária de energia também estão no local. Não há registro de feridos em nenhum dos casos.





Outro local afetado foi a Praça Belmar Fidalgo onde uma árvore caiu dentro do playground. Ao todo a Prefeitura está com quatro pás carregadeiras nas ruas, oito caminhões caçambas e equipe com mais de 20 pessoas.





Em relação aos semáforos há quatro equipes da Agetran nas ruas fazendo a assistência dos aparelhos. Houve 38 comunicações de defeito até as 15h20, sendo que 30 já estão em atendimento ou foram atendidas e 8 pontos estão com falta de energia, aguardando o restabelecimento por parte da Energisa.





Os semáforos param de funcionar devido à oscilação ou falta de energia elétrica e conforme a energia para de oscilar e a tensão se normaliza, os semáforos vão sendo restabelecidos.





ASSECOM