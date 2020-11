CAPITAL| Vereador Carlão solicita reabertura do Polo de Atendimento da Covid-19 no Parque Ayrton Senna

Preocupado com o aumento dos casos do novo Coronavírus (Covid-19) em Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) oficiou a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), solicitando estudo para reativação preventiva do Polo de Atendimento e Triagem da Covid 19 no Parque Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho. O parlamentar justificou que depois de dois meses de queda em exames positivos, no mês de novembro os casos voltaram a crescer.





“Mesmo a SESAU tendo estruturado as Unidades Básicas de Saúde, disponibilizando os testes rápidos e ampliado a quantidade de testes SWAB, com o retorno dos casos positivos do coronavírus, aumentou a preocupação dos profissionais de saúde e da população em geral. A reabertura do Polo contribuiria na redução da procura nos postos de saúde por pacientes sintomáticos. Contribuindo no controle da disseminação do vírus, evitando a contaminação cruzada e a exposição de pacientes com outras enfermidades”, justificou.





Carlão ressaltou que é preciso medidas em conjunto para combater o crescimento dos casos da Covid-19 e a conscientização de todos.





Por: Janaina Gaspar