CAPITAL| Sorteio define bloco e apartamento de famílias selecionadas nos residenciais Sírio Libanês e Portal Laranjeiras

©Edemir Rodrigues

O sonho da casa própria está perto de se tornar realidade para famílias selecionadas nos residenciais Sírio Libanês I, II e III em Campo Grande. Aconteceu hoje (25.) o sorteio para definir bloco e apartamento de cada morador. Amanhã (26), às 10h, serão definidas as unidades do Residencial Portal Laranjeiras.





Devido as medidas de distanciamento social durante a pandemia de COVID-19, apenas um morador esteve presente no sorteio realizado na Caixa Econômica Federal com representantes da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) e da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF).





Beatriz dos Santos Melo é uma das beneficiárias e espera ansiosa pela entrega dos apartamentos. Mãe de um menino de dois anos e meio, a jovem de 21 anos trabalha no distrito de Anhanduí e comemora a conquista do imóvel próprio. “É um sentimento que não tem como explicar, vou morar no que é meu, buscar um emprego próximo da minha casa e me dedicar a faculdade para garantir uma vida melhor para minha família”.





Os dois empreendimentos fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O investimento total foi de R$ 61 milhões, sendo R$ 10,8 milhões de contrapartida do Governo do Estado. A previsão de entrega das unidades é para o primeiro semestre de ano que vem.





Por: Rosana Moura, Agehab