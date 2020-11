BATAGUASSU| Para melhorar atendimento, município de Bataguassu adquire aparelho analisador bioquímico

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu um novo e moderno aparelho analisador bioquímico para promover maior agilidade na realização dos exames laboratoriais e, consequentemente, ampliar o número de atendimentos.





Segundo a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, o equipamento é completo no quesito automação laboratorial contando ainda com estação automática lavadora de agulhas e cubetas, além de ser acoplado a um Sistema de Osmose Reversa para a purificação e tratamento da água.





Maria Angélica explica que o analisador dará maior segurança e aumentará a qualidade dos resultados sem interferência externa, com maior confiabilidade e rapidez na execução dos exames. "É um aparelho que tem capacidade para realizar a análise de 260 testes por hora, com alta precisão de resultados. É uma conquista para a população de Bataguassu, que trará agilidade para os exames laboratoriais", comenta.





Para a aquisição do equipamento, foram investidos R$ 64.800,00.





De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, o Laboratório atende livre demanda, realizando, em média, 500 exames por dia. O local está apto para realizar 50 tipos de exames além de oferecer testes rápidos para Dengue, Zika, Chikungunya e Covid-19; e ser ponto de coleta do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST- Aids/HIV) assim como outras patologias nas quais as sorologias são encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-MS), em Campo Grande.





ASSECOM