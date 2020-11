CAPITAL| “Deus me honrou mais uma vez”, agradece Marquinhos em festa com eleitores

Marquinhos Trad (PSD) agradeceu à família, aos seus eleitores e a Deus por ter sido reeleito com mais de 218.4 mil votos

Prefeito reeleito Marquinhos Trad (PSD), segurando a bandeira de Campo Grande ©Paulo Francis

Cercado com dezena de apoiadores e do alto de um trio elétrico o prefeito Marquinhos Trad (PSD) agradeceu à família, aos seus eleitores e a Deus por ter sido reeleito com mais de 218.4 mil votos na votação deste domingo (15).





“Não é fácil fazer uma campanha com 14 candidatos falando mal do seu trabalho, andar nas ruas e ouvir vereadores tentando manchar a sua imagem, mas Deus me honrou mais uma vez”, comentou o prefeito ao lembrar os desafios do processo eleitoral.





Marquinhos discursou em frente ao endereço que foi o seu comitê de campanha, nos altos da Avenida Afonso Pena, depois de acompanhar a apuração dos votos no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).





Assim que chegou ao local às 23h deste domingo o prefeito foi rodeado por dezenas de eleitores, tirou fotos e distribuiu abraços, além de parabenizar alguns dos vereadores eleitos que também aguardavam a sua chegada.





“Eu queria que todos vocês estivessem aqui do meu lado, pois vocês merecem. O reconhecimento de cada voto, de todos os esforços dessa eleição é de vocês”, comentou o prefeito sobre um trio elétrico.





Em seu discurso, Marquinhos fez o compromisso de construir uma cidade que dê orgulho a todos os campo-grandenses pelos próximos quatro anos. “É a minha maneira de retribuir aos votos de cada um de vocês, mantendo a cidade longe da lista negra de escândalos, da polícia e que dê orgulho aos seus filhos e toda as famílias”, comentou.





O prefeito reeleito também disse que espera continuar tendo o apoio e as orações de seus eleitores. “Eu conto com as preces de vocês para que possamos levar este mandato outra vez. Eu vou continuar trabalhando para que vocês tenham orgulho de ter eleito o 55 de novo”, concluiu.





Mais cedo, assim que foi oficializado o resultado, em pronunciamento rápido no TRE-MS , o prefeito disse que deve apresentar plano de recuperação econômica que inclui a recuperação de 16 mil empregos, na próxima terça-feira.





Ele explicou que foi necessário reduzir a marcha da administração pública. “Nós vamos devolver essa velocidade. Não vou ficar esperando a vacina chegar. Não vou politizar a vacina, ressaltou.





O plano de recuperação deve contar com diálogo com a bancada federal de Mato Grosso do Sul. “Vamos conversar com os deputados federais, três senadores e alavancar emendas para terminar recapeamentos, o Reviva Campo Grande e a recuperação de 16 mil novos empregos”, explicou.





Vitória





Marquinhos Trad foi reeleito prefeito de Campo Grande com 218.418 votos. O segundo colocado, Sérgio Harfouche (Avante), somou 48.094 votos. O terceiro colocado foi Pedro Kemp (PT), com 8,32%.





Vinícius Siqueira (PSL) ficou com 8,20%. Sidnéia Tobias (Podemos) totalizou 4,60%. Marcio Fernandes (MDB) ficou com 3,01%. Esacheu Nascimento (PP) somou 2,45%. João Henrique Catan (PL) ficou com 2,44%.





Por Adriano Fernandes