CAPITAL| Carlão é reeleito vereador como segundo mais votado em Campo Grande, com 4.836 votos

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão - PSB), Comunitário Mesmo, foi reeleito como o segundo mais votado em Campo Grande, com 4.836 votos. Carlão usou suas redes sociais para agradecer a população campo-grandense e ressaltou o perfil simples de sua campanha e seu compromisso em trabalhar pelo setor comunitário e pelas periferias da Capital.





“Agradeço a todos os campo-grandenses pelo voto de confiança em me reconduzir à Câmara Municipal, para representá-los no Poder Legislativo. Eu, minha família, amigos e a equipe - Comunitário Mesmo, fizemos uma campanha simples, de pés no chão. Percorrendo os bairros, visitando a comunidade, apresentando nosso trabalho e propostas. Deus nos honrou com a oportunidade de mais uma vez servirmos a população com trabalho e força. Essa força vem da vontade de fazer o bem, sem olhar a quem! De fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente das periferias. Agradeço a Deus por essa missão e peço humildemente que Ele me capacite para os desafios que virão. Agradeço aos companheiros do PSB por lutarem juntos nessa caminhada. Parabéns prefeito, Marquinhos Trad e a vice, Adriane Lopes! Juntos vamos trabalhar para fazer Campo Grande avançar ainda mais!”.





Carlão foi reeleito para exercer seu quarto mandato consecutivo na Câmara Municipal. É autor de 220 Leis sancionadas, mais de 10 mil indicações com 70% de serviços executados para melhoria na infraestrutura de Campo Grande. Já destinou mais de Um Milhão de Reais em emendas do Fundo Municipal de Assistência Social a entidades ligadas ao setor social e da saúde.





“Sou um homem simples, que sempre trabalhou no setor comunitário, na luta social. Os números do mandato demonstram o tamanho do trabalho que venho desenvolvendo, com minha equipe, junto a nossa população. Eu acredito que a política é a arte de servir ao povo. E meu compromisso é esse: servir! Fazendo Leis, garantindo direitos para os mais variados setores da nossa Capital. Legislando, fiscalizando e reivindicando o melhor para nossa gente. Com o prefeito Marquinhos, vou trabalhar para ver nossa cidade cada vez melhor”, disse Carlão emocionado.





Por: Janaina Gaspar