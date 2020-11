BATAGUASSU| Prefeitura realiza construção de Salão de Eventos no Assentamento Montana

A Prefeitura de Bataguassu iniciou a construção do novo Salão de Eventos do Assentamento Montana. O espaço será destinado para a realização de festas e eventos sociais da comunidade rural.





Com área de 479 metros quadrados, o novo salão terá palco, área para churrasqueira, bar, depósito e cozinha.





O investimento é na ordem de R$ 337.898, 75 mil. O salão anterior foi demolido para a realização da obra.





De acordo com o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a construção do Salão de Eventos é um compromisso assumido pela atual administração com as famílias residentes no assentamento que utilizam o espaço para a realização de eventos, festas e capacitações profissionais. "O salão anterior estava sem condições de dar um atendimento de qualidade para os moradores do Montana. Esse novo salão terá uma melhor infraestrutura e trará melhores condições para a vida dos moradores, que em sua maioria, atuam com a agricultura familiar", frisa.