BATAGUASSU| Marfrig aprova investimento para retomada da construção de fábrica de hambúrguer no Município

Unidade da Marfrig em Bataguassu ©DIVULGAÇÃO

A Marfrig Global Foods deverá retomar a construção da fábrica de hambúrguer em Bataguassu. A obra que chegou a ter investimentos da prefeitura de Bataguassu em sua terraplanagem já está paralisada há quase dois anos.





O anuncio foi feito na quarta-feira (11) pelo CEO da Marfrig, Miguel Gularte, ao Jornal Valor Investe. Segundo Gularte o conselho de administração da companhia aprovou o investimento da construção da nova fábrica de hambúrguer em Bataguassu, onde a empresa já possui uma planta frigorífica.





O investimento, de valor não revelado, mostra quão aquecido está o mercado. A produção de hambúrguer da Marfrig atualmente é feita na unidade de Várzea Grande, em Mato Grosso, onde a empresa recentemente aumentou a capacidade de produção que deve atingir sua produção máxima no começo de 2021, de acordo com Gularte.





Além da marca própria no varejo brasileiro, como a Bassi, a Marfrig Global Foods ainda produz hambúrguer para a BRF dona das marcas Sadia e Perdigão e também é fornecedora de redes como McDonald's.





A notícia chega acompanhada da informação de que a empresa de Marcos Molina mais que sextuplicou seu lucro líquido no terceiro trimestre deste ano, atingindo R$ 673,6 milhões. Entre julho e setembro do ano passado, a companhia brasileira registrou lucro em torno de R$ 100 milhões.





Favorecida pelo dólar valorizado, a receita líquida da Marfrig aumentou atingiu R$ 16,8 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 32% na comparação anual.





Do total de vendas, 72% foi gerado pela National Beef, a operação americana do grupo. Como também é grande exportadora na América do Sul, a receita em dólar representa 89% do faturamento total da companhia.





Fonte: TOPMAXNEWS