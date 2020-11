Associação Paraguaia recebe ajuda da Abrace Esperança

Associação Paraguaia APACAM recebe ajuda da Abrace Esperança do Brasil e começa a produzir óleo de cannabis para 700 famílias

A Asociacion Paraguaia de Apoio Cannabis Amambay, APACAM, tem recebido orientação e apoio da Associação Brasileira de Apoio Esperança Abrace Esperança, do Estado da Paraíba, a única que atua legalmente no Brasil, com mais de 5 anos de experiência e mais de 10.000 pacientes acolhidos.





São anjos disfarçados de gente que Deus nos colocou em nosso caminho, diz Sandro Benitez, diretor fundador da Apacam, sobre a ajuda que recebem da Associação Brasileira.





Eles estão nos orientando sobre como acompanhar o processo e isso nos enche de alegria por terem vivências ao longo de mais de 5 anos na área da medicina da canabis.





Lançamos o óleo APACAM de concentração de 4 e 10% e que é distribuído gratuitamente aos pacientes, que atualmente são mais de 700 no Paraguai.





Apesar de muitos obstáculos, continuamos levando esperança e melhor qualidade de vida aos nossos irmãos. Nossa maior missão é ajudar a salvar vidas, concluiu Sánchez Benítez.









ASSECOM