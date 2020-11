Abertas inscrições para curso de gerenciamento de riscos nas contratações públicas

A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul abre inscrições para o curso “Gerenciamento de Riscos nas Contratações Púbicas”, que será disponibilizado online na plataforma da Escoex a partir do dia 3 de dezembro. O Curso vai capacitar operadores de licitação e interessados para a mitigação dos riscos identificados na fase de planejamento.





Segundo a coordenadora da Escola, Sandra Rose Rodrigues, esse curso é uma das principais demandas apresentadas em pesquisa realizada pela Escoex, junto aos jurisdicionados, a fim de atender as necessidades de aprimoramento de conhecimentos, que exigem o domínio de informações para a execução de procedimentos, contribuindo sobremaneira com o controle, a gestão de gastos e a transparência na administração pública. “Trata-se de um curso que segue o percurso da gestão do Presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, ao esclarecer os caminhos seguros para uma gestão eficiente, eficaz e transparente, e do mesmo modo o Conselheiro Waldir Neves Barbosa, Diretor-Geral da Escoex, reitera o propósito de regulamentar e orientar a gestão de riscos e a governança, de forma que a Administração Pública controle as fases das contratações, minimizando assim o comprometimento da efetividade do planejamento da contratação”, reforça.





As aulas serão ministradas pela instrutora Simone Amorim, que é advogada e bacharel em Administração de Empresas, pós-graduada em Auditoria e Controladoria. Participou dos grupos de elaboração de diversas legislações do TC/MS e Manual de Peças Obrigatórias. Chefiou o setor de Triagem/Protocolo (1998/2002), coordenou o jurídico da 3ª ICE (2012/2015), dirigiu o Protocolo (2015/2018), auxiliou na implantação do sistema e–Protocolo e capacitou os jurisdicionados para a operacionalização do sistema, atualmente está lotada na Consultoria Jurídica.





O conteúdo vai ser distribuído em 4 módulos : Gerenciamento de riscos; Identificação dos riscos; Gerenciamento dos riscos identificados e Instrumentos da rotina como mitigação de riscos. As aulas são direcionadas aos jurisdicionados, servidores do TCE e à sociedade em geral. Elas ficarão disponíveis até o dia 31 de dezembro de 2020.





Os interessados podem fazer as inscrições no neste link





ASSECOM