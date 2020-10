TRÊS LAGOAS| FINADOS DURANTE A PANDEMIA - Visando a segurança da população, período de homenagens do Dia de Finados será ampliando para 3 dias

Tendo em vista ser uma data muito afetiva e importante, a Administração Municipal de Três Lagoas prevê a realização de missas e homenagens em 3 dias, no caso, 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, pois dessa maneira evita aglomerações no Cemitério Municipal e nas missas. Além disso, será montado um esquema para que seja possível manter o distanciamento social nos dias de homenagem.





CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE TÚMULOS





Segundo Tarsis Muniz, diretor de Serviços, Patrimônio e T.I., o período de construção de túmulos se entenderá de hoje (05) até o dia 27 deste mês, sendo permitida, após essa data, apenas a limpeza dos túmulos.





VISITAS E MISSAS





Para atender os visitantes serão realizadas missas duas vezes ao dia, sendo a primeira às 6h da manhã e a segunda às 16h, durante os três dias.





“Teremos controle de aferição de temperatura e higienização de mãos com álcool líquido, além da fiscalização da Vigilância Sanitária que estará no local controlando e informando sobre aglomeração. Além, claro, do uso obrigatório de máscara de proteção facial”, disse Tarsis.





Cristovam Bazan, diretor de Vigilância Sanitária completou dizendo que “em alguns lugares serão separados por gradil além de marcações no chão e vamos estar com o pessoal da fiscalização para pedir as pessoas que mantenham o distanciamento correto para evitar aglomerações”, disse.





APOIO





Tarsis lembrou ainda do apoio incondicional da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) com eletricista, encanador e diversos servidores para o melhor atendimento da população e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) no controle e demarcação do espaço dos ambulantes e vendedores, sendo que as regras e formato de comercialização nos dias ainda está em definição e será divulgado em breve.





“Teremos ainda o trabalho da Secretaria de Assistência Social (SMAS) que estará presente para conscientizar os visitantes sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e Conselho Tutelar, além da equipe de trânsito que ajudará na organização do local”, disse.