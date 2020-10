SHOPPING CHINA REABRE! Funcionários cantam e aplaudem clientes na reabertura do Shopping

Loja de importados reabriu hoje, mas fronteira segue fechada, pelo menos no papel

Clientes são recebidos com aplausos e música na reabertura do Shopping China

Com bandeiras do Paraguai e do Brasil nas mãos e cantando em coro, funcionários do Shopping China saudaram na manhã desta segunda-feira (5) a reabertura da loja localizada em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande. Os primeiros clientes foram recebidos com música e aplausos.





Maior loja de importados da América Latina, o shopping estava fechado desde 16 de março deste ano devido à pandemia do novo coronavírus. Embora a fronteira continue oficialmente fechada para os brasileiros, o grupo Cogorno, dono do Shopping China e do Planet Outlet, que também reabriu hoje, conta com o fim do bloqueio para os próximos dias.





Em Pedro Juan Caballero, apesar de a fronteira continuar oficialmente fechada, a circulação de pessoas de um lado ao outro da Linha Internacional aumentou consideravelmente nas últimas semanas.





A cerca de arame farpado que até sexta-feira existia na rotatória de acesso ao Shopping China e ao Planet, foi retirada e o local ficou sem barreira, assim como outros trechos da Linha Internacional, onde qualquer pessoa pode cruzar de um lado ao outro da fronteira.





Na sexta-feira (2), os presidentes do Paraguai Mario Abdo Benítez e do Brasil Jair Bolsonaro firmaram acordo para reabrir as fronteiras entre os dois países antes do dia 15 de outubro.





Apesar de o acesso livre ao outro lado da fronteira, moradores de Ponta Porã afirmam que ainda é arriscado entrar no Paraguai. Pela lei, qualquer cidadão estrangeiro flagrado naquele país pode ser multado em até R$ 2 mil pela Polícia Nacional.





