Sul-mato-grossense pode esperar sol e temperaturas amenas para o fim de semana

Os próximos dias serão de firme em Mato Grosso do Sul. As chances de chuva são baixas, as temperaturas devem variar entre 14°C a 34°C no Estado e a umidade do ar deve se manter elevada.





Para este sábado (31) as condições estimadas são de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas apenas nas regiões norte e nordeste.





Mesmo com as baixas chances de chuvas nas demais áreas, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não descarta a possibilidade de ocorrência de chuva isolada devido a formação de instabilidades ao longo do dia, pois a umidade e a temperatura estarão favoráveis.





A umidade se mantém elevada e a variação está estimada em 85% a 50%. Ventos de intensidade que pode variar de fraca a moderada são esperados para todas as regiões.





O clima estará agradável com as temperaturas podendo registrar mínima de 16°C e máxima de 33°C. Para Campo Grande, capital do Estado a variação será de 18°C a 28°C.

Por: Mireli Obando