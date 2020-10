HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (31)

A Lua e Urano em Touro acentuam toda a determinação do seu signo e indicam que você vai lutar com unhas e dentes pelos seus objetivos. Mas Urano está retrógrado e avisa que, ao enfrentar alguns obstáculos, você deve controlar a sua rebeldia e teimosia para não se indispor com ninguém. Principalmente se você trabalha em equipe ou tem uma sociedade. É importante reconhecer que nem tudo será sempre do jeito que você quer e é preciso saber ceder para equilibrar as relações.

O Sol na Casa 7 envia ótimas vibes para a sua vida sentimental e indica uma boa fase para assumir um compromisso com quem ama. Para quem já vive uma relação estável, a fase traz ainda mais companheirismo e união. Evite perder tempo com atritos e divergências bobas. Controle a sua teimosia no amor também.