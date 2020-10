Senadora Soraya Thronicke é condecorada com Ordem do Mérito Aeronáutico

Durante a cerimônia foi apresentado o avião F-39E Gripen

Nesta sexta-feira (23/10), a senadora Soraya Thronicke participou da cerimônia de apresentação oficial da aeronave multimissão F-39E Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB). Na ocasião, a parlamentar foi agraciada com a condecoração da Ordem do Mérito Aeronáutico, concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.





A Ordem do Mérito Aeronáutico é destinada a premiar os militares da Aeronáutica que tenham prestado notáveis serviços ao País ou tenham se distinguido no exercício de sua profissão, assim como para reconhecer serviços prestados à Aeronáutica por personalidades civis e militares e por Organizações Militares e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras.





“É uma grande honra receber essa condecoração de uma instituição de tamanha importância para o País, responsável pela defesa do espaço aéreo e pela vida da população brasileira. O trabalho da Força Aérea Brasileira é um grande orgulho para todos nós”, disse a senadora Soraya.





Projeto FX-2





Durante a cerimônia, foi apresentada oficialmente uma das aeronaves multimissão F-39E Gripen, em comemoração ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A aeronave, de origem sueca, faz parte do projeto FX-2, que adquiriu uma nova frota de 36 caças para FAB.





Em apoio ao projeto, a senadora Soraya Thronicke apresentou emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com objetivo de reequipar a FAB com aviões multimissões mais modernos e tecnológicos para atuar na defesa do Brasil.

