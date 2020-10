Briga em dia de folga no Céuzinho acaba com rapaz esfaqueado no abdômen

Rapaz de 25 foi ferido no abdômen e levado para UPA Vila Almeida; agressor fugiu e não foi localizado

Equipes dos bombeiros e da PM foram acionadas ©Silas Lima

Um homem foi ferido a golpes de faca em briga esta tarde, na região da cachoeira do Ceuzinho, em Campo Grande, na saída para Rochedo. Ele foi socorrido e o responsável pelos ferimentos fugiu.





A ocorrência foi atendida pela equipe do 11ºBPM (Batalhão da Polícia Militar) do Coophasul, por volta das 13h. A informação é que os dois estavam passando o dia em área privada, próxima da cachoeira do Ceuzinho quando começaram a discutir. O motivo não foi relatado.





Os dois começaram a brigar e, um deles, atingiu o outro com facada no abdômen. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima, estável e consciente, foi levada para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida.





O outro homem fugiu e a faca usada não foi encontrada.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Silvia Frias e Bruna Marques