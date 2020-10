Sábado com pancadas de chuva e máxima de 32°C para Mato Grosso do Sul

O fim de semana chega com a expectativa de dias chuvosos para Mato Grosso do Sul. Porém para este sábado (24) a chuva ocorre em pontos isolados e as temperaturas não passam dos 32°C.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima que o dia terá condições de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões. Chuva de fraca a moderada nos setores sul, central, norte e bolsão.





A umidade relativa do ar fica elevada ao longo do dia com variação entre 50% a 95%. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas. As temperaturas poderão variar entre de 18°C a 32 °C e na Capital a variação está estimada em 19 °C a 24°C.





A coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues alerta para o risco de evento adverso. “Um cavado em 500 hPa e em 250 hPa, juntamente com a convergência de massa em baixos níveis contribuirão para pancadas de chuva forte no Sudeste e no Centro-Oeste no fim de semana. Logo, espera-se céu parcialmente nublado a nublado com potencial de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul”.





Embora dentro do esperado para o mês, as chuvas de outubro continuam com potencial para raios, granizo, chuvas intensas e ventos fortes em pontos isolados.

Como fica o tempo nos próximos dias?





Tendência de precipitação emitida pelo Cemtec indica que nos últimos dias do mês de outubro as chuvas continuam a ocorrer em todas as áreas do Estado. Os acumulados poderão ser mais altos e mais intensos nos dias nos dias 26, 27, 29 e 30 de outubro, especialmente as regiões sudoeste, sul, central e bolsão. O volume de chuva estimado para essas áreas varia entre 80 a 100 milímetros. Já nas regiões norte e pantaneira são esperadas acumulados entre 40 a 70 milímetros.





Já no mês de novembro, pelo menos até o dia 7 a expectativa de chuva é baixa e os modelos meteorológicos indicam volume máximo de 05 milímetros em pontos isolados. Nestes dias as condições esperadas são de tempo firme, queda na umidade relativa do ar e gradativa elevação de temperatura, especialmente sobre as regiões pantaneira, norte e central. As chuvas devem retornar a partir do dia 8 de novembro.

A orientação para esse período é que a população tenha atenção redobrada às possíveis condições adversas que podem ocorrer como chuvas intensas, ventos fortes, raios e granizo. Entre os cuidados estão não estacionar embaixo de árvores, placas de propaganda e torres de transmissão, pois há risco de queda; Não subir nos telhados após a chuva, não enfrentar pontos de alagamentos ou enxurradas, procurar rotas alternativas; se estiver no trânsito, buscar abrigo em local seguro para esperar a chuva passar, caso não seja possível dirija devagar, acenda o farol baixo e mantenha distância de veículos a sua frente; não ficar em pontos altos como morros ou topos de prédios e não se abrigar embaixo de estruturas metálicas.





