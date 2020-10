Prazo para pagar licenciamento de placas final 0 termina no próximo sábado (31)

Motorista que trafega com licenciamento vencido comete infração gravíssima

Calendário de licenciamento termina dia 31, mas proprietário pode pagar com atraso

Prazo para pagamento do licenciamento de veículos com placas de final 0 termina no próximo sábado (31), em Mato Grosso do Sul. Com o fim deste prazo, termina também o calendário de licenciamento 2020.





Motorista que não efetuar o pagamento e for flagrado com veículo não licenciado comete infração gravíssima.





O usuário pode emitir o boleto em qualquer agência do Detran ou pelo site do órgão. Também é possível emitir a guia e baixar o documento por meio do aplicativo Detran





Pagamento pode ser efetuado nas agências ou bancos conveniados.





Quem desejar receber o documento do licenciamento em seu endereço após o pagamento, deve optar pela entrega na hora de solicitar a guia. Há uma taxa de correspondência que deverá ser paga junto com o boleto.





Para esta opção, é necessário que o proprietário do veículo tenha o cadastro atualizado junto ao Detran. Dessa forma, documento será entregue pelos Correios.





O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.





Para pagamento neste mês, dentro do prazo, taxa é de R$ 176.63; já quem pagar fora do prazo de validade o valor sobe para R$ 229,32, conforme consta na relação de taxas do Detran.





Quem realiza o pagamento em dia pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, com a regularização imediata da situação do veículo.





Em caso de trafegar com veículo não licenciado, o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e remoção do veículo.





Por: Glaucea Vaccari