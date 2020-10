Datena é internado e passa por cirurgia após sentir dores no peito

'Em breve espero estar com vocês de novo', disse o apresentador

No último domingo (25), o jornalista José Luiz Datena deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir dores no peito. O apresentador foi internado e submetido a um procedimento médico. No hospital, o jornalista gravou um vídeo para dizer que está bem, em ‘plena recuperação’ e que espera em breve estar “com vocês de novo”.













Por: Carlos Yukio