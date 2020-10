Passageiros ficam presos às ferragens após carro ser atingido por dois caminhões na BR-163 em Campo Grande

Dois ocupantes do carro foram socorridos; motorista fazia conversão no local

©Henrique Arakaki

Um motorista de aplicativo ficou preso às ferragens no fim da manhã desta terça-feira (20), na BR-163 ao tentar fazer uma conversão proibida no meio da rodovia e ser atingido por dois caminhões. Dois ocupantes do carro foram socorridos com suspeita de traumatismo craniano





Informações passadas são de que o motorista estava seguindo pela rodovia, no sentido residencial Damha quando no meio da pista resolveu fazer uma conversão, que é proibida, sendo que neste momento seguia no mesmo sentido em outra faixa um caminhão que acertou a lateral do carro. Com o impacto da batida, o veículo rodou e foi jogado para a pista contrária.





Ao ser jogado para a outra pista, o carro acabou sendo acertado por outro caminhão que vinha na pista contrária. Dois passageiros acabaram presos nas ferragens e equipes do Corpo de Bombeiros foram chamados para usar o desencarcerador e retirar a vítima das ferragens. Já outra versão para o acidente é que, o motorista vinha de uma estrada de terra para entrar na rodovia, quando foi atingido pelo caminhão e depois jogado no lado contrário da pista.