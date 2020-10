Onda histórica de calor perde força a partir desta sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Depois de uma sequência de quebra de recordes em diversas regiões do País, incluindo Mato Grosso do Sul, a onda de calor começa a perder força. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram 14 dias seguidos de temperaturas acima dos 40°C no Estado, sendo oito dias seguidos de máximas iguais ou superiores a 43°C.





Nos últimos dias, áreas de instabilidades também foram registradas. Combinadas com a atuação de uma frente fria na área sul e sudoeste do País, essas condições contribuem significativamente para a amenizar as temperaturas. Ainda assim, a intensa onda de calor segue atuando sobre o Estado nesta sexta-feira (9). Para os próximos dias são esperadas temperaturas mais amenas e dentro da normalidade para o período.





Para esta sexta-feira (9) a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima é de céu claro em todas as regiões e sem expectativa de chuva. A umidade do ar ainda se mantém em estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde, com índices entre 75% a 20%. A região norte poderá ter picos abaixo de 10%. Nestas condições é recomendado ingerir bastante líquido, fazer refeições leves, evitar exposição direta ao sol, evitar a prática de atividades físicas nas horas mais quentes do dia, e redobrar atenção com idosos e crianças.





Neste dia as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 20°C a 43°C. Para a Capital a mínima esta estimada em 24°C e a máxima em 40 °C.









Por: Mireli Obando, Subcom