BATAGUASSU| Caravina tem 92,25% de aprovação e impulsiona sucessor em Bataguassu

Pesquisa também avaliou corrida eleitoral e aprovação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no município

Levantamento realizado pela London Pesquisas apontou a aprovação do prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB), de Bataguassu, com o índice de 92,25%. A amostragem também apresentou panorama da corrida eleitoral e a avaliação da população do município em relação ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB).





De acordo com o levantamento, a gestão de Caravina é avaliada como Ótima/Boa por 92,25% das pessoas ouvidas, enquanto 5,75% consideram Regular e 1,75% Ruim/Péssima. Foram entrevistadas 400 pessoas, com margem de erro em 4,85 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A amostragem está registrada no TSE sob o numero MS-01150/2020.





Em relação à corrida eleitoral, a boa avaliação do gestor, que não poderá concorrer à reeleição, já que está em seu segundo mandato consecutivo, tem favorecido Dennis Thomazini, candidato do PSDB, partido de Caravina. O tucano apareceu com 51,25% das intenções de voto, seguido por Akira Otsubo, do MDB, com 29,75%.





No que se refere à rejeição, 16% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Akira Otsubo, do MDB, enquanto apenas 9,75% disseram que não votariam em Dennis Thomazini do PSDB.





Além disso, entre 400 os entrevistados, 68,50% afirmaram que votariam no candidato apoiado por Caravina. A pesquisa também avaliou a gestão do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, que teve 66,50% de Ótima/Boa, 18,50% de Regular e 5,5% de Ruim/Péssima.





A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MS-01150/2020. O levantamento foi realizado entre os dias 06 e 07 de outubro de 2020 e ouviu 400 pessoas. A margem de erro é de 4,85 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.





ASSECOM