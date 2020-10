Onda de calor se despede nos próximos dias e traz expectativa de mudanças no tempo

Há dias, vários pontos do País vêm registrando recordes históricos de calor, entre eles Mato Grosso do Sul. Essa intensa onda de calor que atua no Brasil desde o início da primavera é a causa das temperaturas acima dos 40°C, pois ela impede a formação de nuvens.





Embora a chuva fosse esperada apenas para o final da semana, ontem (6) o Estado registrou pancadas isoladas de chuva rápida em algumas áreas, como a Capital por exemplo. Segundo o meteorologista Nathálio Abraão a chuva foi ocasionada pela melhora nos índices de umidade relativa do ar que deram condições para a formação de nuvens.





Apesar desse episódio que nem a meteorologia pôde prever, o indicativo é de que o tempo siga abafado e quente pelo menos até o próximo sábado (10) quando as temperaturas iniciam ligeira queda. Durante o feriado estadual da divisão do Estado (11) e nacional de Nossa Senhora Aparecida (12) mudanças são esperadas pela climatologia.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima manteve a expectativa de retorno da chuva em forma de pancadas isoladas a partir de domingo (11). Chuvas generalizadas tem a possibilidade de acontecer entre a próxima terça (13) e quarta-feira (14), podendo pôr fim a este último período de estiagem que ocorre desde 22 de setembro. O volume para o período ainda será baixo com acumulado de 20 milímetros.





Outra boa notícia é que a partir das chuvas as temperaturas terão ligeiro declínio voltando a normalidade esperada do mês entre 18°C a 35°C em todas as regiões do Estado.





Já na segunda quinzena do mês as chuvas podem ocorrer de forma mais espalhada a partir do dia 22 de outubro com acumulado de até 20 milímetros. Antes disso, elas devem se concentrar nos setores norte e bolsão associado a corredores de umidade contribuindo com acumulado de até 30 milímetros, conforme estimativa do Cemtec que sugere acompanhamento de tendências.





Quarta-feira





Para esta quarta-feira (7) estimativa do Cemtec indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões e sem expectativa de chuva.





A umidade relativa do ar estará muito baixa à tarde, com variação de índice entre 50% a 10%, considerado estado de alerta com tendência a emergência pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nas regiões norte e bolsão poderá haver picos abaixo de 10%.





Vento fraco a moderado em todas as áreas. As temperaturas neste dia poderão variar entre 22°C a 42°C e na capital a mínima está estimada em 26°C e a máxima em 39°C.





Por: Mireli Obando, Subcom