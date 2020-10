No segundo dia útil do mês, Governo paga salário de 79 mil servidores

Os vencimentos dos 79 mil servidores públicos de Mato Grosso do Sul estão disponíveis para saque nesta sexta-feira (2), segundo dia útil do mês de setembro.





O pagamento do salário de servidores ativos, aposentados e pensionistas antes do quinto dia útil de cada mês é um compromisso do governador Reinaldo Azambuja.





Para ele, a iniciativa movimenta a economia local e valoriza as categorias do funcionalismo público, que já estão acostumadas a receber nos primeiros dias do mês.





Segundo dados da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha de pagamento referente ao mês de setembro soma R$ 397,3 milhões.





Por: Mireli Obando, Subcom