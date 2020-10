Governador entrega e lança R$ 159 milhões em obras hoje em Dourados

Governador também assina a ordem de serviço para obra pavimentação da rodovia de acesso entre a MS-162 e BR-463

Governador Reinaldo Azambuja em visita a uma das estações da Sanesul

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entrega e lança obras em agenda às 8h de hoje em Dourados. O ato será na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) IPÊ, na Chácara Bela Vista. Entre obras já executadas e as que serão lançadas, são R$ 159 milhões em investimentos.





Com capacidade de tratamento 100 litros por segundo a Estação de Tratamento de Esgoto IPÊ também será inaugurada hoje. O complexo inclui ainda cinco estações elevatórias, 263,4 mil metros de rede coletora de esgoto, 12.656 ligações domiciliares de esgoto, 2.947 metros de rede coletora e 203 ligações domiciliares no Residencial Guassu.





Reinaldo também vai entregar a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água com a perfuração e ativação de dois poços tubulares profundos com capacidade total de vazão de 611 metros cúbicos por hora, ampliação da ETA (Estação de Tratamento de Água) Cecília Leite Kirchner, com a implantação de dois módulos de 250m3/h, aumentando em 500 m3/h a produção.





Foram instaladas estações elevatórias, construídos dois reservatórios com capacidade 4.000m3 e 800 m3 e implantação de 36.730 metros de rede de distribuição de água, 6.071 metros de rede de distribuição de água, 7.708 ligações, substituição de ramais de água, crescimento vegetativo, remanejamento de redes e ligações de água.





Na agenda, o governador também assina a ordem de início de serviço para obra de implantação e pavimentação da rodovia de acesso entre a MS-162 e BR-463, trecho que liga a rodovia de acesso a Ponta Porã ao aeroporto de Dourados. São R$ 12,7 milhões para asfaltar 7,15 km do trecho.





Reinaldo assina também a ordem de serviço da duplicação, melhoramento e adequação da capacidade de tráfego de 7,3 km da MS-156, no acesso ao Jardim Guaicurus, com investimento de R$ 25,2 milhões.





Por Helio de Freitas, de Dourados