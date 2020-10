Motorista morreu carbonizado em acidente entre S10 e carro na BR-060

Outros três ocupantes de veículos conseguiram deixar os carros antes que pegassem fogo

Gol e S10 foram completamente consumidos pela chamas ©Henrique Kawaminami

O motorista de um VW Gol, um dos veículos envolvidos em acidente grave na BR-060, em Sidrolândia, ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. O condutor ainda não foi identificado. No veículo, havia um passageiro, que conseguiu escapar.





Os ocupantes da camionete Chevrolet S10 também conseguiram sair antes do veículo pegasse fogo. Um homem foi socorrido para hospital em Sidrolândia, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Situação da cabine da caminhonete dá a dimensão da voracidade do fogo ©Henrique Kawaminami

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também está no local do acidente para controlar o trânsito e equipe da perícia já chegou para fazer a análise da cena do acidente. Mas, conforme os primeiros levantamentos, o Gol seguia no sentido Campo Grande/Sidrolândia e a camionete estava na pista contrária. Ainda não informações sobre qual dos veículos causou a colisão.













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Anahi Zurutuza e Bruna Marques