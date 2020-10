Jovens que morreram após atropelamento de capivara são do interior de SP

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo e vítimas morreram após veículo capotar várias vezes na rodovia

Eduardo e Jessica morreram no local do acidente ©REPRODUÇÃO

Foram identificadas as duas vítimas fatais do acidente com um GM Cruze na BR-267, no distrito de Nova Casa Verde em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande na madrugada deste domingo (18). Uma terceira pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital.





De acordo com o site Jornal da Nova, as vítimas fatais fora Eduardo Ferreira, 23 anos, que conduzia o veículo e Jéssica de Lima Caldas, 25 anos, moradores de Regente Feijó e Santo Anastácio, interior de São Paulo.





Os dois morreram após o Cruze que seguia pela rodovia atropelar uma capivara que atravessava a pista. Com o impacto da colisão com o animal silvestre, Eduardo perdeu o controle da direção e saiu com o veículo da pista que capotou várias vezes, indo para nas margens da rodovia.





Eduardo e Jéssica ficaram presos nas ferragens e morreram no local. A terceira pessoa que estava no veículo não foi identificada, mas foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Regional em Nova Andradina.





O veículo ficou completamente destruído e parou a 100 metros de onde atropelou o animal que ficou mutilado. A ocorrência mobilizou equipes dos Bombeiros de Casa Verde e Nova Andradina, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Civil e Perícia Criminal de Nova Andradina.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS





