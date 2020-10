Fechou o tempo: 46 cidades de MS estão sob alerta de tempestade e até granizo

Aviso do Inmet fala em chuvas de até 50 milímetros e ventos de 60 km/h

Céu nublado em Campo Grande na tarde deste domingo ©Leonardo de França

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para tempestade em Campo Grande e mais 45 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso vale até 9h de amanhã (19).





A faixa advertida vai de leste a oeste do Estado e passa também pela região norte. Há possibilidade de chuvas de até 50 milímetros, ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo. O alerta é de perigo potencial, de grau dois em uma escala de um a quatro.





As cidades sob alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Parto, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Terenos e Três Lagoas.





O Inmet recomenda evitar abrigo sob árvores para evitar risco de queda e descargas elétricas, bem como estacionar veículos próximo de torres de transmissão e outdoors. Além disso, o instituto sugere não usar aparelhos ligados à tomada.





A orientação é acionar Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193) em caso de problemas devido ao mau tempo.