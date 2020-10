HORÓSCOPO| Confira o seu astral para este domingo (25)

Áries - 21/03 a 20/04





Áries, você vai querer aproveitar o domingo para cuidar dos seus interesses pessoais, sem ter que dar muita satisfação de suas escolhas. A Lua na Casa 11 desperta seu desejo de liberdade e também incentiva você a investir nos seus planos para o futuro. Outra influência que vai reinar no seu domingão é a de Sol e de Mercúrio, que dão match na sua Casa das Transformações e dão sinal verde para você realizar as mudanças que deseja em sua vida. Você vai querer repaginar tudo, da decoração da casa ao próprio visual. Os astros também acentuam a sua intuição e podem trazer inspiração extra para você solucionar problemas e preocupações. Na conquista, seu poder de seducência e atração está no auge e vai ser fácil envolver quem deseja. Quem já tem um mozão, vai ser oito ou oitenta: a relação pode se aprofundar ou, se estiver ruim, terminar de vez. Mas a intimidade... Neiva do céu! Vai pegar fogo!





Touro - 21/04 a 20/05





Que tal dar um trato no visual? A Lua está de rolê na sua Casa 10 e acentua a sua vaidade. Hoje o céu também estimula o convívio com pessoas queridas, mas é importante manter o distanciamento, então, que tal matar a saudade com mensagens, telefonemas e chamadas de vídeo? Pode faltar o abraço, mas só de conversar e ter notícias já vai valer a pena. Se o seu coração está desocupado, o desejo de encontrar a sua verdadeira alma gêmea deve aumentar. Mas você vai querer compromisso e não dará a mínima para aventuras. Romance com amigx recebe ótimos estímulos e pode até pintar um pedido de namoro. Mas é na vida a dois, que as coisas vão fluir melhor: Sol e Mercúrio na Casa 7 prometem um fase de muita união, romantismo, sedução, diálogo e compreensão. É pra glorificar de pé!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Os astros indicam que você vai sentir um desejo enorme de sair da rotina, respirar novos ares e se aventurar por aí. Por mais que queira viajar e matar a saudade de pessoas que moram longe, não é hora de visitar nem de receber visitas. Se você realmente precisa sair de casa, prefira dar uma volta em lugares abertos, como um parque ou uma chácara, mas evite todo tipo de aglomeração. Ainda mais porque Sol e Mercúrio na Casa 6 mandam o papo reto e recomendam que você cuide muito bem da sua saúde. Se sentir algum desconforto, não adianta buscar dicas de conhecidos ou sites: procure um médico. O domingo também traz um astral perfeito sem defeitos para organizar suas coisas e planejar a semana. Nos assuntos do coração, um novo amor pode nascer do convívio com colega ou alguém que está sempre presente na sua vida: conversem. Na união, você será prestativx e vai apoiar os projetos do mozão.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, meu cristalzinho, problemas e emoções que você “escondeu embaixo do tapete” podem vir à tona neste domingo, mas em vez de ficar remoendo as preocupações, a Lua na Casa 8 vai ajudá-la a encarar os desafios e vencê-los um a um. O que também pode te dar uma força para superar esse momento difícil é o seu mapa astral. Ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, o melhor investimento que você pode fazer! Se você já tem um, pegue-o e tire um tempo para lê-lo novamente e refletir sobre as indicações nele contidas. Se você ainda não tem um, clique aqui para fazer o seu. A fada sensata Lua também dá uma força para quem precisa largar um vício ou se desfazer de algumas coisas em casa. Mais tarde, o desejo de se divertir vai dominar o seu coração. Se você tem filhos, use a criatividade para inventar brincadeiras e jogos bem estimulantes. Se o momento é contraindicado para festas e encontros, que tal organizar um bate-papo virtual com amigos? Sua vida amorosa recebe ótimos estímulos e você pode se surpreender com uma nova paquera. Converse bastante para conhecer melhor o crush. A dois, dia perfeito sem defeitos para namorar e investir no romantismo.





Leão - 22/07 a 22/08





Curtir o domingo em boa companhia é tudo que você vai querer. Errado não tá, né? E não haverá companhia melhor do que a do pessoal de casa. Com Sol e Mercúrio na Casa da Família, o convívio com parentes ganhará ainda mais união, harmonia e diálogo. Vai passar horas de papo com os parentes e pode até aproveitar o momento para resolver antigas pendências e esclarecer certos assuntos do passado e se livrar de vez de mágoas e ressentimentos. O céu incentivará os relacionamentos e, mesmo que surjam tensões, tudo terminará bem. Nos assuntos do coração, se você está na pista, pode sentir uma vontade enorme de procurar um ex-amor e buscar a reconciliação. Se sentir que vale a pena dar outra chance, vá em frente. Na união, a Lua na Casa 7 traz muito companheirismo com o mozão. À noite, a Lua começa um rolê na Casa 8 e promete apimentar o sexo. Credo, que delícia!





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, domingou com a Lua na Casa 6. Você pode aproveitar o início do dia para arrumar as suas coisas e deixar a sua casa mais organizada. Só de pensar chega a arrepiar, né? Mais tarde, vai querer ter notícias de pessoas queridas e não pensará duas vezes para fazer contato com amigos, parentes e colegas. Sol e Mercúrio na sua Casa 3 incentivam o diálogo e devem fortalecer a sua interação com quem estima. Você também vai esbanjar criatividade. Anote as boas ideias para colocar em prática quando puder. Na paquera, papos descontraídos podem estimular um lancinho. Ainda que os encontros estejam contraindicados, vocês podem trocar telefone e manter contato. Um romance recente pode se firmar, com chance até de receber ou fazer um pedido de namoro. Na vida a dois, você e seu mozão podem ter uma conversa importante nesta noite.





Libra - 23/09 a 22/10





A ordem do dia é relaxar, se divertir e cuidar as coisas boas da vida. Com a Lua na Casa 5, quem tem filhos vai querer passar mais tempo com eles e terá criatividade de sobra para inventar brincadeiras, jogos ou passeios animados - tudo, claro, mantendo o distanciamento social. Sol e Mercúrio juntinhos na sua Casa 2 podem trazer boas ideias e oportunidades de ganhar dinheiro. Vale até aceitar um servicinho extra. Agora, é bom resistir às tentações nas vitrines, pois os astros também vão turbinar seu consumismo. Cuidado, meu cristalzinho, porque surra de boleto dói mais que dor de corno, viu? Controle os gastos! Na conquista, seu charme está no modo power e você vai atrair crushes até sem querer, mas seu coração vai pedir segurança e você vai fugir de aventuras. Pessoas conhecidas terão mais chance de conquistar seu amor. Na união, resolva o ciúme com diálogo e invista no romantismo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com a Lua de rolê na Casa 4, passar o domingo junto da família é tudo que você vai querer. Seu lar será seu porto seguro, o que deve dar incentivo para se abrir mais e a mostrar quem realmente você é. Estará em ótima sintonia com os parentes e com ainda mais apego às suas raízes. Mercúrio retrógrado só recomenda cuidado para não exagerar na franqueza, pois certas verdades podem ofender ou magoar as pessoas. É tempo de demonstrar todo seu carinho e amor por quem está sempre cuidando de você. No amor, ainda que o Sol acentue muito o seu charme, é provável que você deixe as paqueras meio de lado hoje ou que fique só no contato virtual com o crush. Quem já encontrou um mozão pode contar com um dia de muito sossego e prazer entre quatro paredes. A Lua promete muita seducência e criatividade esta noite. Credo, que delícia!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, hoje você vai sentir uma vontade enorme de interagir e conversar com outras pessoas, especialmente irmãos, primos e gente querida que você não vê há algum tempo. Já que a recomendação é evitar aglomerações, a Lua em Aquário dará todo apoio para explorar a tecnologia a seu favor. Use e abuse das mensagens de texto, dos telefonemas e das chamadas de vídeo para se conectar com todo mundo sem correr riscos. É pra isso que o zap existe, né, meu cristalzinho! Vai ser bom colocar o papo em dia com quem estima. À tarde, Sol e Mercúrio na Casa 12 incentivarão você a dar um tempo dessas conversas para descansar um pouco, relaxar e repor as suas energias. Aproveite para pensar na vida e tomar algumas decisões importantes. Pode manter um romance em segredo ou querer mais privacidade com a pessoa amada. Compartilhe seus segredos com o mozão.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, hoje você vai estar um nojo e vai querer conforto e mordomia. Errado não tá, né? Com a Lua na Casa 2, pode até se dar ao luxo de satisfazer alguns sonhos de consumo - desde que não estoure o orçamento. Mas o que mais vai querer mesmo é rever os amigos e colocar o papo em dia. Só que ainda não é hora de reunir todo mundo, então, o jeito é telefonar ou arranjar outros meios virtuais de fazer contato. Sol e Lua na Casa 11 ajudarão você a inventar coisas divertidas para aproveitar o dia sem se arriscar em aglomerações: aposte na criatividade. Quem está com o coração desocupado vai querer curtir ao máximo a liberdade. Pode aproveitar para se conectar com gente nova e ampliar seu círculo de amigos. Quem já tem um mozão, a ordem do céu é investir no companheirismo. Você e seu bem podem repensar alguns planos: conversem.





Aquário - 21/01 a 19/02





Cuidar da beleza estará entre as suas prioridades neste domingo. A Lua na Casa 1 realça a sua vaidade, enquanto o Sol na Casa 10 aumenta o seu desejo de valorizar seus looks e impressionar o mundo. Aproveite o dia de folga para se cuidar. Vale preparar um creme caseiro para os cabelos, exfoliar e hidratar a pele, produzir uma maquiagem diferente e tiras suas melhores roupas do armário. O importante é se sentir lindx e poderosx! No amor, você pode se interessar por alguém do trabalho ou por uma pessoa que tem grande destaque na sua comunidade. Antes de se envolver, converse para descobrir se vocês realmente estão na mesma sintonia. Na vida a dois, é uma ótima fase para pensar no futuro e definir algumas metas com seu bem. Vocês podem até realizar um sonho de consumo juntos.





Peixes - 20/02 a 20/03





O domingo é perfeito sem defeitos para dormir até mais tarde ou ficar bem de boas no seu canto. A Lua na Casa 12 indica um bom astral também para ler, ouvir música e pensar na vida. Você também pode fazer contato com amigos e parentes que moram longe: vai ser bom retomar a conversa depois de tanto tempo. Se você optou por viajar, o Sol na Casa 9 avisa que tem mais é que aproveitar o passeio ao máximo, desde que respeite o distanciamento e cuide da sua saúde. Só não deixe para voltar muito tarde, pois Mercúrio retrógrado pode causar alguns atrasos ou imprevistos. Antecipe o retorno para não passar nervoso em 42 vezes no crédito. No campo sentimental, você vai procurar alguém que se encaixe perfeitamente nos seus ideais e tenha objetivos bem parecidos com os seus. Se já encontrou seu bem, a sintonia será de corpo, mente e alma!









Por João Bidu