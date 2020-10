Homem é preso após amarrar menino ‘arteiro’ com coleira de cachorro [vídeo]

Ele também responde por violência contra a sobrinha, mãe do garoto

Imagem mostra menino preso por uma coleira ©REPRODUÇÃO

Homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (20), em Chapadão do Sul, por violência doméstica contra a sobrinha e por maus-tratos contra o filho dela. Ele prendeu o menino pelo pescoço com uma coleira de cachorro, como ‘punição’ para a criança que era muito arteira. “Olha o que eu faço com moleque arteiro, ponho na corda”, disse o autor em vídeo divulgado pela polícia.





A sobrinha procurou a unidade policial para registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas. De acordo com o delegado Felipe Potter, responsável pelo inquérito, ao ser ouvida, além de relatar as agressões por ela sofridas, a jovem disse que o filho de apenas dois anos também era vítima de maus-tratos por parte do suspeito. Ela então mostrou o vídeo para a polícia.





“Segundo a mesma, na tarde de hoje o conduzido chegou a arremessar objetos contra ela além de ameaçá-la com um facão. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, mas o agressor evadiu-se da residência, tendo sido localizado apenas no final da tarde após diligências do Setor de Investigações Gerais [SIG]”, disse o delegado em nota. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul.









Fonte: Midiamax

Por: Renan Nucci