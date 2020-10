BATAGUASSU| Prefeitura instala semáforo no cruzamento das Avenidas Aquidauana e Dias Barroso

A Prefeitura de Bataguassu instalou um semáforo no cruzamento da Avenida Aquidauana com a Avenida Dias Barroso. O dispositivo já está em funcionamento e sinalizado.





De acordo com o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), o objetivo é garantir a fluidez no trânsito e auxiliar a segurança na travessia de pedestres. "Por ser um local de trânsito de veículos pesados, vimos a necessidade da instalação do equipamento, que garantirá maior segurança na circulação de veículos e pedestres na área", comenta.





Caravina, que é o atual presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) informa que o semáforo permite a conversão à esquerda, sendo que a manobra deve ser feita com atenção. O funcionamento do equipamento segue dentro da normalidade.





INVESTIMENTOS





Desde 2017, a Prefeitura de Bataguassu, por meio do Núcleo Municipal de Trânsito, promoveu mudanças no trânsito do município. Foram instalados semáforos nos cruzamentos da Avenida Aquidauana com a rua Brasilândia; Avenida Dias Barroso com a rua Cuiabá; cruzamento entre Avenidas Aquidauana e Campo Grande e Avenidas Porto XV de Novembro e Dias Barroso. O objetivo é controlar o tráfego de veículos.

ASSECOM